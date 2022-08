“Ricoverata contro il suo volere” Claudia Cardinale | l’indiscrezione choc sull’attrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie sulla grande attrice. Secondo quanto starebbe emergendo in queste ore, sarebbe stato disposto un suo ricoveroil parere della stessa donna. Voci davvero inaspettate, che stanno scuotendo tutti. Non siamo in presenza di un annuncio ufficiale, ma la fonte che ha fornito la notizia sarebbe più che attendibile, così come il sito che per primo ha voluto condividere con i suoi lettori questa news, che nessuno si aspettava di dover leggere. Una situazione inaspettata riguardante. Infatti, questa novità riguardante il ricovero della donna è giunta come un fulmine a ciel sereno. Intanto, a proposito di attrici famose, Mandy Moore, conosciuta tra gli altri per il Dottor Dolittle 2 con Eddie Murphy, ha rivelato che dovrà partorire senza antidolorifici a ...