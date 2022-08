Palinuro | tragedia in vacanza | Federico si accascia a terra e muore Donati gli organi

Efisio31251859 : RT @GeMa7799: Tragedia a Palinuro: giovane 21enne stroncato da un malore, perde la vita mentre balla. Un ragazzo di 21 anni originario di C… - marisavillani : RT @GeMa7799: Tragedia a Palinuro: giovane 21enne stroncato da un malore, perde la vita mentre balla. Un ragazzo di 21 anni originario di C… - jacketizi : Tragedia a Palinuro: 21enne stroncato da un malore • Imola Oggi La mattanza continua - sweeetT1111 : RT @luische73744208: Tragedia a Palinuro: giovane 21enne stroncato da un malore, perde la vita mentre balla???????????? #CDC #FDA #Pfizer #Moder… - Siron52129476 : RT @GeMa7799: Tragedia a Palinuro: giovane 21enne stroncato da un malore, perde la vita mentre balla. Un ragazzo di 21 anni originario di C… -

Centola . Un gesto d'amore nella grande. I genitori del 21enne Federico Denti, il ragazzo originario di Crema morto mentre era in vacanza a, in Cilento, a causa di un aneurisma, hanno autorizzato la donazione dei suoi ......è deceduto venerdì in seguito a un aneurisma cerebrale mentre si trovava in vacanza a, in ... Sul posto, dopo la, si sono recati anche i genitori. Il ricordo Toccanti le parole con cui ...Una tranquilla vacanza con gli amici della parrocchia viene funestata dalla tragedia che ha coinvolto un giovane 21enne originario di Crema, che si trovava a soggiornare a Palinuro. Il malore per il ...Una tranquilla vacanza con gli amici della parrocchia sconvolta dalla tragedia che ha coinvolto Federico Denti. Il 21enne originario di Crema, che si ...