“Non facciamo domande, le domande sono offensive”. L’inquietante satira sul pensiero unico di un comico australiano (Video) (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – La satira dovrebbe far ridere e sul pensiero unico ce ne sono state di divertenti proprio sul web (si pensi a quella che talvolta anima i Video e i post di Matteo Brandi o quella, più velata, di Osho). Quella di cui parliamo oggi, però, lascia inquieti. Nel suo incredibile realismo e nel fatto di rappresentare, forse involontariamente, la società che viviamo ogni giorno. La satira del pensiero unico. Nella scuola dei progressisti è vietato fare domande Il Video – teoricamente comico, nei fatti piuttosto tragico – racconta di una immaginaria “classe di matematica”, in una realtà parallela, dal sapore quasi distopico, per l’assurdità della scena e della trama narrata. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Ladovrebbe far ridere e sulce nestate di divertenti proprio sul web (si pensi a quella che talvolta anima ie i post di Matteo Brandi o quella, più velata, di Osho). Quella di cui parliamo oggi, però, lascia inquieti. Nel suo incredibile realismo e nel fatto di rappresentare, forse involontariamente, la società che viviamo ogni giorno. Ladel. Nella scuola dei progressisti è vietato fareIl– teoricamente, nei fatti piuttosto tragico – racconta di una immaginaria “classe di matematica”, in una realtà parallela, dal sapore quasi distopico, per l’assurdità della scena e della trama narrata. ...

