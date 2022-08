“Martiri del Villa Malta”, oggi entra in servizio un nuovo medico (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarno – Giunge oggi in servizio presso il “Martiri del Villa Malta” un medico per rimpolpare la carenza di personale che attanaglia anche il Pronto Soccorso del nosocomio sarnese. Il Dottor Antonio D’Ambrosio, pneumologo, è stato il primo a prendere servizio per risollevare le sorti del polo sanitario, ed è stato annunciato dal sindaco, Giuseppe Canfora, che il 16 di questo mese due specialisti ortopedici prenderanno servizio presso il loro reparto di competenza. Un discreto risultato, questo, raggiunto anche grazie alla mobilitazione del Comitato “Insieme per la salute – Sarno”, il quale sta percorrendo ogni strada possibile affinché si scongiuri il depotenziamento o peggio ancora la chiusura dell’ospedale. La struttura, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarno – Giungeinpresso il “del” unper rimpolpare la carenza di personale che attanaglia anche il Pronto Soccorso del nosocomio sarnese. Il Dottor Antonio D’Ambrosio, pneumologo, è stato il primo a prendereper risollevare le sorti del polo sanitario, ed è stato annunciato dal sindaco, Giuseppe Canfora, che il 16 di questo mese due specialisti ortopedici prenderannopresso il loro reparto di competenza. Un discreto risultato, questo, raggiunto anche grazie alla mobilitazione del Comitato “Insieme per la salute – Sarno”, il quale sta percorrendo ogni strada possibile affinché si scongiuri il depotenziamento o peggio ancora la chiusura dell’ospedale. La struttura, ...

