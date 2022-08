L’agente sbarca in ritiro | tutto pronto per il suo addio al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nikita Contini nei prossimi giorni può direal. Il portiere è da giorni nel mirino della Sampdoria, che èa chiudere l’affare in prestito per l’ex estremo difensore del Vicenza. La presenza indelVincenzo Pisacane, che si è immortalato sui social in una foto proprio con il suo assistito, dimostra di come siano calde le ultime ore circa il futuro del giocatore. Intanto, ilcontinua la sua caccia al nuovo portiere, con Kepa del Chelsea che sembra essere balzato in pole alle preferenze. Da capire, però, il futuro di Alex Meret: l’ingaggio eventuale dello spagnolo potrebbe spingere il portiere friulano a non firmare il rinnovo di contratto. Estate di rivoluzione in casa, e il pacchetto dei portieri non è stato da ...