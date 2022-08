La prima nave carica di grano ha lasciato l'Ucraina (Di lunedì 1 agosto 2022) Si chiama Razoni, porta la bandiera della Sierra Leone e sta trasportando 26mila tonnellate verso il Libano: la potete seguire in tempo reale Leggi su wired (Di lunedì 1 agosto 2022) Si chiama Razoni, porta la bandiera della Sierra Leone e sta trasportando 26mila tonnellate verso il Libano: la potete seguire in tempo reale

