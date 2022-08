In Italia è record di occupazione a giugno: tasso mai così alto dal 1977 (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – A giugno 2022, dopo il calo registrato a maggio, il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti, superando nuovamente i 23 milioni. Rispetto a giugno 2021, l’incremento di oltre 400mila occupati è determinato dai dipendenti che, a giugno 2022, ammontano a 18 milioni 100 mila, il valore più alto dal 1977, primo anno della serie storica. Il tasso di occupazione sale a 60,1% (valore record dal 1977), quello di disoccupazione è stabile all’8,1% e il tasso di inattività scende al 34,5%. E’ quanto comunica l’Istat. Cresce il numero di occupati e diminuisce quello di disoccupati e inattivi a giugno, anche rispetto a maggio. ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – A2022, dopo il calo registrato a maggio, il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti, superando nuovamente i 23 milioni. Rispetto a2021, l’incremento di oltre 400mila occupati è determinato dai dipendenti che, a2022, ammontano a 18 milioni 100 mila, il valore piùdal, primo anno della serie storica. Ildisale a 60,1% (valoredal), quello di disè stabile all’8,1% e ildi inattività scende al 34,5%. E’ quanto comunica l’Istat. Cresce il numero di occupati e diminuisce quello di disoccupati e inattivi a, anche rispetto a maggio. ...

LegaSalvini : ALTRO RECORD DI SBARCHI, MA LE ONG CHIEDONO PORTI IN ITALIA. #SALVINI: 'PD COMPLICE' - Agenzia_Ansa : Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a M… - PaoloGentiloni : Crescita #Eurozona 0.7% nel secondo trimestre. Meglio del previsto. Bene in particolare Italia e Spagna. Non siamo… - ilfaroonline : In Italia è record di occupazione a giugno: tasso mai così alto dal 1977 - LuigiSanti15 : Secondo ultimi dati ISTAT, l’occupazione in Italia sale al 60,1%. Record dal 1977. -