Il Napoli compie 96 anni di storia: il tweet della SSCN (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli è stato fondato il 1 agosto 1926 ed oggi 1 agosto 2022 compie i suoi primi 96 anni di storia. Una storia costellata dal passaggio di grandissimi campioni in maglia azzurra, ma che resta e resterà per sempre legata al più grande di tutti: Diego Armando Maradona, il mito indiscusso, la leggenda che ha segnato più di qualsiasi altro giocatore la storia del Napoli. Ma il Napoli è soprattutto la maglia azzurra, è la città ed i suoi tifosi. Questo è il vero zoccolo duro di una città che si indentifica in un club, l’unico di una grande metropoli come Napoli. Un insieme di passioni che sono destinate a durare nel tempo, nonostante le insidie ed i logoramenti. Perché l’amore per il Napoli è quasi impossibile da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilè stato fondato il 1 agosto 1926 ed oggi 1 agosto 2022i suoi primi 96di. Unacostellata dal passaggio di grandissimi campioni in maglia azzurra, ma che resta e resterà per sempre legata al più grande di tutti: Diego Armando Maradona, il mito indiscusso, la leggenda che ha segnato più di qualsiasi altro giocatore ladel. Ma ilè soprattutto la maglia azzurra, è la città ed i suoi tifosi. Questo è il vero zoccolo duro di una città che si indentifica in un club, l’unico di una grande metropoli come. Un insieme di passioni che sono destinate a durare nel tempo, nonostante le insidie ed i logoramenti. Perché l’amore per ilè quasi impossibile da ...

GoalItalia : 'A Napoli non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso' ?? Marek Hamsik co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Il Napoli compie 96 anni di storia, gli auguri della società partenopea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Il Napoli compie 96 anni di storia, gli auguri della società partenopea - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Il Napoli compie 96 anni di storia, gli auguri della società partenopea - apetrazzuolo : TWEET SSCN - Il Napoli compie 96 anni di storia, gli auguri della società partenopea -