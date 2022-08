Il lascito di Draghi è un'economia in salute. Il prossimo governo non butti tutto a mare (Di lunedì 1 agosto 2022) L'Italia cresce più del previsto. La stabilità degli ultimi 18 mesi, la gestione della pandemia e l’autorevolezza del governo hanno fortemente contribuito a garantire quel clima di fiducia necessario alle imprese. Saprà il prossimo esecutivo fare altrettanto? Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 agosto 2022) L'Italia cresce più del previsto. La stabilità degli ultimi 18 mesi, la gestione della pandemia e l’autorevolezza delhanno fortemente contribuito a garantire quel clima di fiducia necessario alle imprese. Saprà ilesecutivo fare altrettanto?

