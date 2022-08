Grillo posta sui social l’album degli zombie. E pubblica le “figurine” di tutti i transfughi traditori (Di lunedì 1 agosto 2022) Scappano ma sono morti che camminano. Beppe Grillo rovina la festa a Luigino di Maio che proprio oggi ha presentato la sua nuova creatura politica insieme a Carlo Calenda. Il fondatore e garante del Movimento anticasta, che avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatola di tonno, torna a ruggire. Contro i transfughi traditori. Le scissioni a raffica, le fughe quotidiane davanti alla irresistibile tentazione di grandi ammucchiate elettorali. Grillo pubblica l’album degli zombie: in tutte le edicole! Oggi nel mirino del comico genovese, che non abbandona la nave che affonda, sono finiti i transfughi. Non solo il ministro Federico D’Incà e l’ex capogruppo Davide Crippa. Sui social Grillo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Scappano ma sono morti che camminano. Bepperovina la festa a Luigino di Maio che proprio oggi ha presentato la sua nuova creatura politica insieme a Carlo Calenda. Il fondatore e garante del Movimento anticasta, che avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatola di tonno, torna a ruggire. Contro i. Le scissioni a raffica, le fughe quotidiane davanti alla irresistibile tentazione di grandi ammucchiate elettorali.: in tutte le edicole! Oggi nel mirino del comico genovese, che non abbandona la nave che affonda, sono finiti i. Non solo il ministro Federico D’Incà e l’ex capogruppo Davide Crippa. Sui...

fattoquotidiano : L'ALBUM DEGLI ZOMBIE Grillo posta le 'figurine' di chi ha lasciato il M5s: non solo Di Maio, ecco chi c'è - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: L'ALBUM DEGLI ZOMBIE Grillo posta le 'figurine' di chi ha lasciato il M5s: non solo Di Maio, ecco chi c'è https://t.… - TobrukBruno : Il Fatto Quotidiano: Grillo posta “l’album degli zombie”: da Di Maio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le….… - Namast70961553 : RT @fattoquotidiano: L'ALBUM DEGLI ZOMBIE Grillo posta le 'figurine' di chi ha lasciato il M5s: non solo Di Maio, ecco chi c'è https://t.… - OvileItalia : RT @Federicodenata1: Grillo posta “l’album degli zombie”: da Di Maio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le “figurine” di chi ha lasciato il… -