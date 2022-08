Elezioni, Calenda: E’ una settimana che aspetto risposte da Letta, così ci facciamo ridere dietro (Di lunedì 1 agosto 2022) “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, che, intervistato dal ‘Corriere della sera‘, prosegue: “È una settimana che gli chiedo di rispondermi ed è una settimana che entrano nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare”. A titolo di esempio, Calenda sottolinea: “Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D’Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba improponibile: ci facciamo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enricoche parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta”. Lo dice il leader di Azione, Carlo, che, intervistato dal ‘Corriere della sera‘, prosegue: “È unache gli chiedo di rispondermi ed è unache entrano nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare”. A titolo di esempio,sottolinea: “invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D’Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba improponibile: ci...

