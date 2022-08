Covid | in Lombardia il tasso di positività scende al 14 | 8% A Bergamo 166 nuovi casi

angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Covid oggi Lombardia, 1.721 contagi e 25 morti: bollettino 1 agosto - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Covid, in un mese tasso di positività dimezzato - TGR Lombardia - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 1.721 contagi e 25 morti: bollettino 1 agosto - TgrRaiLombardia : Covid, in un mese tasso di positività dimezzato - TGR Lombardia - zazoomblog : Covid in Lombardia il tasso di positività scende al 148%. A Bergamo 166 nuovi casi - #Covid #Lombardia #tasso… -

Bollettino vaccinioggi 2 agosto/ Circa 40mila quarte dosi somministrate EX MINISTRO ... Bollettino coronavirus2 agosto/ "Centaurus protagonista prossima ondata"Bollettino vaccinioggi 2 agosto/ Circa 40mila quarte dosi somministrate Sullo stesso tratto ... Bollettino coronavirus2 agosto/ "Centaurus protagonista prossima ondata" AUTOSTRADE, ...Era da solo in cella al Bassone, si trovava in isolamento perché era risultato positivo al Covid. In isolamento perché positivo al Covid, detenuto si toglie la vita "Il suicidio nel carcere di Como de ...Otto ricoverati positivi al Covid in meno nelle ultime 24 ore in Umbria: sono 257, cinque dei quali (due in meno) in terapia intensiva. I nuovi casi accertati - secondo i dati della Regione aggiornati ...