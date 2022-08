Conte fa lo snob: «Non mi curo delle scaramucce di Letta e Calenda. Con Beppe ci sentiamo ogni giorno» (Di lunedì 1 agosto 2022) Fa lo snob e guarda con distacco le scaramucce degli ex alleati. Giuseppe Conte preferisce giocare ancora una volta al salvatore della patria per distrarsi dal terremoto che ha in casa. Il dialogo a distanza tra Calenda e Letta? “Non mi appassiona, sono giorni che si parla di campo ampio, campo largo che poi si ristringe. Il campo largo? Il M5S non è qui a fare giochini”. Così l’ex avvocato del popolo dai microfoni di Radio 24 mentre continuano le fughe dai 5Stelle verso altri lidi più promettenti. Conte: Il campo largo? Non facciamo giochini “Noi in questo siamo chiari e sereni. Ci presentiamo chiedendo agli elettori un mandato chiaro. Come la forza che ha più mantenuto gli impegni presi, le riforme sono lì e parlano per noi. Ci batteremo per realizzare gli impegni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Fa loe guarda con distacco ledegli ex alleati. Giuseppepreferisce giocare ancora una volta al salvatore della patria per distrarsi dal terremoto che ha in casa. Il dialogo a distanza tra? “Non mi appassiona, sono giorni che si parla di campo ampio, campo largo che poi si ristringe. Il campo largo? Il M5S non è qui a fare giochini”. Così l’ex avvocato del popolo dai microfoni di Radio 24 mentre continuano le fughe dai 5Stelle verso altri lidi più promettenti.: Il campo largo? Non facciamo giochini “Noi in questo siamo chiari e sereni. Ci prechiedendo agli elettori un mandato chiaro. Come la forza che ha più mantenuto gli impegni presi, le riforme sono lì e parlano per noi. Ci batteremo per realizzare gli impegni ...

