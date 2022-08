Chiara Ferragni racconta il suo primo incontro con Fedez, poi svela perché era terrorizzata all’idea che li paparazzassero insieme (Di lunedì 1 agosto 2022) Chiara Ferragni continua a rispondere alle curiosità di tutti i numerosi follower. Solamente qualche giorno fa, su TikTok ha raccontato qual è stata la primissima foto che nell’Ottobre del 2014 avrebbe visto di Fedez. Si trattava di una copertina di un servizio fotografico del rapper uscito su Rolling Stone proprio nel lontano 2014. Ad aver raccontato la sua reazione dopo aver visto la foto in questione era stata proprio l’influencer su TikTok: Era Ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles. L’ho vista in edicola e mi son detta: “Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero.” Invece era Fede. Poi ho letto: “Fedez, la rivelazione!” Ho visto che era italiano e ho detto: “Buon per lui, perché mi sembra proprio un fi*o”. Da quel momento, numerosi utenti hanno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 agosto 2022)continua a rispondere alle curiosità di tutti i numerosi follower. Solamente qualche giorno fa, su TikTok hato qual è stata la primissima foto che nell’Ottobre del 2014 avrebbe visto di. Si trattava di una copertina di un servizio fotografico del rapper uscito su Rolling Stone proprio nel lontano 2014. Ad averto la sua reazione dopo aver visto la foto in questione era stata proprio l’influencer su TikTok: Era Ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles. L’ho vista in edicola e mi son detta: “Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero.” Invece era Fede. Poi ho letto: “, la rivelazione!” Ho visto che era italiano e ho detto: “Buon per lui,mi sembra proprio un fi*o”. Da quel momento, numerosi utenti hanno ...

avreibisognodi : comunque mi fanno ridere le persone che criticano il modo di vestirsi di chiara ferragni dall’alto dei loro mille euro spesi su shein - gvterio : Come si gestisce la fama tutorial by chiara ferragni - blogtivvu : Chiara Ferragni era “terrorizzata” di farsi paparazzare con Fedez: ecco per quale motivo – VIDEO - occhio_notizie : Vittoria sul tappeto elastico, Chiara Ferragni riprende una scena esilarante | IL VIDEO? #vittoria… - cr_afiki : Figlio di vicina molto napoletana (vrenzola per gli amici) che chiama il figlio Leone. Ho sentito tutti i nomi po… -