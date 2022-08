Calciomercato Roma, tutto fatto per un giocatore del PSG: i dettagli (Di lunedì 1 agosto 2022) A Roma i tifosi sognano. La ventata di positività che ha portato prima l’arrivo di Mourinho e poi la vittoria della Conference League sta facendo esaltare di gioia la Roma giallorossa che ora può davvero sognare in grande e aspirare a grossissimi obiettivi. La Roma può seriamente candidarsi ad un ruolo da protagonista in campionato e perchè no, provare a ricucirsi sul petto lo stemma dello Scudetto dopo più di vent’anni dall’ultima volta. Il mercato fatto finora è sicuramente uno dei migliori se non il migliore della Serie A, con innesti che potranno risultare decisivi come Matic e soprattutto Paulo Dybala, che ha ben figurato già nella prima stagionale contro il Tottenham. Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum RomaPinto, però, pare non fermarsi qui. Infatti, secondo quanto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Ai tifosi sognano. La ventata di positività che ha portato prima l’arrivo di Mourinho e poi la vittoria della Conference League sta facendo esaltare di gioia lagiallorossa che ora può davvero sognare in grande e aspirare a grossissimi obiettivi. Lapuò seriamente candidarsi ad un ruolo da protagonista in campionato e perchè no, provare a ricucirsi sul petto lo stemma dello Scudetto dopo più di vent’anni dall’ultima volta. Il mercatofinora è sicuramente uno dei migliori se non il migliore della Serie A, con innesti che potranno risultare decisivi come Matic e sopratPaulo Dybala, che ha ben figurato già nella prima stagionale contro il Tottenham. Paris Saint-Germain Georginio WijnaldumPinto, però, pare non fermarsi qui. Infatti, secondo quanto ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, manca ancora l'intesa con il #PSG per #Wijnaldum: oggi può essere la giornata decisiva - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma continua a spingere col @PSG_inside per arrivare a #Wijnaldum: la situazione ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - cmdotcom : Prime pagine 1 agosto: 'È già Milan', 'Juve su Milinkovic', 'La Roma compra ancora' #rassegnastampa - Letona_Official : RT @MirabellaIacopo: Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per la chiusura della trattativa per #wijnaldum. #roma e #PSG sono al la… -