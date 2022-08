Salvato95551627 : RT @sportface2016: #SerieA, #Casini: 'Nessun rinvio a causa del caldo, il campionato parte il 13 agosto' - glooit : Calcio:Casini 'rinvio Serie A per caldo? No,si gioca 13/08' leggi su Gloo - sportface2016 : #SerieA, #Casini: 'Nessun rinvio a causa del caldo, il campionato parte il 13 agosto' - asr_f_n_m : @spicciar @SSLazioOrg @LazialiV @lazio_e @laziocrazia @The_Laziali @AlessioBuzzanca @maurosimo66 @Guido_DAngelis… - formichenews : ??L'economia del pallone a 40 anni dai Mondiali '82 “Il calcio in questo momento dovrebbe impegnarsi nell'impostar… -

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, a margine dell'inaugurazione ... "Ilitaliano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è ...Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, a margine dell'inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma, ha parlato ...per lo scudetto in caso di arrivo in parità Il... Calcio:Casini 'rinvio Serie A per caldo No,si gioca 13/08' "Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così". (ANSA) ...L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a Il Giornale: "Il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere".