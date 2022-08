Berrettini e Sinner verso l’America con tanti sogni e pochi punti da difendere (Di lunedì 1 agosto 2022) Giro di boa del 2022 tennistico, quando il circuito maggiore si congeda dalla terra battuta europea e vola in America per l’estate sul cemento a stelle e strisce. E l’Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista anche su questa superficie. E il movimento azzurro al maschile ha nelle punte di diamante Jannik Sinner e Matteo Berrettini due esponenti di primissima fascia, potenzialmente capaci di arrivare sino in fondo in ogni settimana sul duro. Negli States ci si gioca punti importanti per il ranking ma anche per la Race di Torino: 2000 punti tra Canada e Cincinnati, altri 2000 con la quarta e ultima prova Slam, agli Us Open. Il sogno principale riguarda la doppia partecipazione dei due alfieri tricolori alle Finals di Torino. Berrettini e Sinner occupano ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Giro di boa del 2022 tennistico, quando il circuito maggiore si congeda dalla terra battuta europea e vola in America per l’estate sul cemento a stelle e strisce. E l’Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista anche su questa superficie. E il movimento azzurro al maschile ha nelle punte di diamante Jannike Matteodue esponenti di primissima fascia, potenzialmente capaci di arrivare sino in fondo in ogni settimana sul duro. Negli States ci si giocaimporper il ranking ma anche per la Race di Torino: 2000tra Canada e Cincinnati, altri 2000 con la quarta e ultima prova Slam, agli Us Open. Il sogno principale riguarda la doppia partecipazione dei due alfieri tricolori alle Finals di Torino.occupano ...

enricomariariva : Most Italian Atp titles (age of their 6th) Adriano Panatta 10 (25) Fabio Fognini 9 (30) Matteo Berret… - PaoloCond : Alcaraz resta un fenomeno, ma quest’anno ha perso da Berrettini (Australia), Sinner (Wimbledon) e Musetti (oggi ad… - sportface2016 : #Berrettini e #Sinner in America da protagonisti con l'obiettivo #Finals - Tennis_Ita : Goran Ivanisevic: 'Sono un grande fan di Sinner, sarà meglio di Berrettini. US Open? Djokovic farà di tutto per ess… - solounastella : RT @mnnghhfgg: Comunque #berrettini #musetti #sinner #sonego #agamenone #zeppieri #cecchinato #fognini #bolelli un po’ di tennis in questa… -