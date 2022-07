Traffico Roma del 31-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla A12Civitavecchia non si escludono coda a causa di un incidente tra lo svincolo di Santa Marinella è l’uscita per Ladispoli verso la capitale sulla A1-napoli perintenso ma anche per un precedente incidente ulteriori rallentamenti tra Colleferro e Valmontone ancora in direzione della capitale in aumento In quest’ultima ora la circolazione sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela Tivoli e successivamente all’altezza della barriera diEst arrivando dalla regione Abruzzo attenzione sulla Cassia bis dove per lavori e nei momenti di maggiorsono possibili ulteriori difficoltà tra Castel de’ ceveri elegra verso il centro ricordiamo chiusa la corsia di sorpasso nello stesso tratto c’è stato ...