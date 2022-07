Spalletti | «Nel secondo tempo difficoltà nella velocità della palla Kim molto bene»

(Di domenica 31 luglio 2022) Luciano: «Per un po’, per un altro così così. Il primo, poi abbiamo avuto difficolta. Bisogna andare più forti nel, nel primo. «Succede sempre così, le partite così sono sempre fisiche, meglio le partite vere. «Kim, ha fatto vedere la fisicità, che è bravo con i piedi, calciatore fisico, muscolare, tecnico, reattivo. Lui è tra i calciatori buoni. «Kvara aveva fattoanche l’altra partita, ha questa facilità di andare a puntare l’uomo, è stato sfortunato in un paio di situazioni, è stato bravo nel ...

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - TOSADORIDANIELA : RT @GioFrezzetti: Bene la crescita fisica del #Napoli vista stasera nel primo tempo: nel secondo c’è stato un calo, ma è fisiologico. I mov… - napolitanoscuba : RT @GioFrezzetti: Bene la crescita fisica del #Napoli vista stasera nel primo tempo: nel secondo c’è stato un calo, ma è fisiologico. I mov… - GioFrezzetti : Bene la crescita fisica del #Napoli vista stasera nel primo tempo: nel secondo c’è stato un calo, ma è fisiologico.… - sscalcionapoli1 : “Ca*zo, sei libero!”: Spalletti sbotta con Di Lorenzo, tecnico non soddisfatto nel 2° tempo -

CalcioToday.it

Napoli che dopo le partenze illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly sta lavorando per rinforzare la squadra, puntando ora sul portiere KepaChelsea. Da questo test Lucianosi aspetta ...... Sabato 30 luglio, allo Stadio Patini di Castel di Sangro, il Napoli di Luciano... L'esordio in campionato é, invece, previsto, a Veronaposticipo di Ferragosto. Ritiro Napoli, ... Napoli nel caos, Spalletti fa fuori il titolare: finirà in tribuna Brutto gesto dei giocatori spagnoli, che allontanano la palla quando c'è una rimessa laterale a favore degli azzurri.Il Napoli, dopo addii importanti, sta vivendo un'estate davvero difficile: il mercato, alla squadra di Spalletti, da sempre meno garanzie.