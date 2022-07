Sassuolo, pareggio in rimonta contro il Reims: a segno Ceide e Raspadori (Di domenica 31 luglio 2022) pareggio in rimonta per il Sassuolo contro il Reims nel penultimo test precampionato 2022. Van Bergen apre il match al 22? e Zeneli raddoppia al 61?, ma nel giro di pochi minuti Ceide e Raspadori rimettono le cose al proprio posto firmando il 2-2. I neroverdi si preparano ora per l’ultima amichevole, in programma il 4 agosto contro la Vis Pesaro. Subito pericoloso il Reims, che va vicino al gol del vantaggio dopo soli pochi secondi dall’inizio del match con Tourè e Locko. Il Sassuolo prova a rispondere con Thorstvedt e con Raspadori, ma al 20? Ito raccoglie palla sulla linea laterale, salta Muldur e mette in mezzo per Van Bergen che trova il tap-in vincente portando in vantaggio i suoi. ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)inper ililnel penultimo test precampionato 2022. Van Bergen apre il match al 22? e Zeneli raddoppia al 61?, ma nel giro di pochi minutirimettono le cose al proprio posto firmando il 2-2. I neroverdi si preparano ora per l’ultima amichevole, in programma il 4 agostola Vis Pesaro. Subito pericoloso il, che va vicino al gol del vantaggio dopo soli pochi secondi dall’inizio del match con Tourè e Locko. Ilprova a rispondere con Thorstvedt e con, ma al 20? Ito raccoglie palla sulla linea laterale, salta Muldur e mette in mezzo per Van Bergen che trova il tap-in vincente portando in vantaggio i suoi. ...

