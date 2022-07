Ormai si parla solo di lei: clamoroso, vorrebbe partecipare al Gf Vip (Di domenica 31 luglio 2022) Alla prossima edizione del GF Vip vorrebbe partecipare propri lei come concorrente: davvero clamoroso, si parla solo di lei. Seppure non si sappia ancora la data di inizio ufficiale del GF Vip dopo l’ultima bruttissima notizia riportata dai maggiori siti di spettacolo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazioni in più sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 31 luglio 2022) Alla prossima edizione del GF Vippropri lei come concorrente: davvero, sidi lei. Seppure non si sappia ancora la data di inizio ufficiale del GF Vip dopo l’ultima bruttissima notizia riportata dai maggiori siti di spettacolo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazioni in più sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

g_presicci : RT @matteogalass: In Italia da ormai 30 anni non si parla mai più di “noi”, ma solo di “io”. Una società fatta di tanti “io”, che rispondon… - cristi4nov4lli : essendo stato in situazioni simili ormai parecchie volte - seppur in un paese dove le persone vanno in giro armate,… - horus_eye69 : Questo ormai parla come se il #Pd fosse stato all'opposizione negli ultimi 10 anni. Disarmante. #Aika #Letta - MauroAsara : @pietro00112 Pietro, la politica è morta decenni fa. Ormai si parla solo alla pancia dell'elettorato. Gli ideali no… - DiegoSonnini : RT @Useppe00: Quando un conoscente mi parla dei fatti suoi e, con grande comprensione e rispetto, mi capita di dare consigli (e sono ormai… -