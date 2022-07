Mentre annega a Nettuno, sciacalli gli rubano lo zaino con i soldi e i documenti (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo 45enne di origini moldave ha perso la vita sabato sera davanti alla spiaggia libera davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti. Nella concitazione un malvivente ha portato via tutte le sue cose Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo 45enne di origini moldave ha perso la vita sabato sera davanti alla spiaggia libera davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti. Nella concitazione un malvivente ha portato via tutte le sue cose

