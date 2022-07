Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina: la bimba risulta positiva alla cocaina (Di domenica 31 luglio 2022) I genitori hanno 40 e 38 anni e hanno piccoli precedenti penali. La piccola non è in pericolo di vita Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 31 luglio 2022) I genitori hanno 40 e 38 anni e hanno piccoli precedenti penali. La piccola non è in pericolo di vita

infoitinterno : Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina - infoitinterno : Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina - QuerciaPaolo : Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina: la bimba risulta positiva alla cocaina - danieledv79 : RT @LaStampa: Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina: la bimba risulta positiva alla cocaina - squeeze9 : RT @LaStampa: Litigano e abbandonano la neonata in auto a Latina: la bimba risulta positiva alla cocaina -