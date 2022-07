Kepa | Zielinski | Raspadori e Petagna | le ultime sul mercato del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 31 luglio 2022), Simeone e, ore calde per ildel. Le ultimissime notizie sulle trattative. Ore calde per ildel, De Laurentiis e Giuntoli sono impegnati in alcune trattative sia in entrata che in uscita. Sul tavolo i nomi di, Simeone e, ma non solo. Per quanto riguarda il portiere spagnolo, sarebbela prima scelta del club partenopeo per il ruolo di estremo difensore. L’obiettivo è quello di strapparlo al Chelsea in prestito con diritto di riscatto, con almeno la metà dell’ingaggio pagato dagli inglesi. Il calciatore avrebbe espresso il suo gradimento per un’esperienza in Italia. ...