Giulia e Alessia travolte dal Frecciarossa a 15 e 17 anni

Leggi su agi

(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Le vite di due sorelle bolognesi di 15 e 17spazzate vie da un treno dell'alta velocità, un impatto devastante mentre camminavano sui binari a Riccione, all'alba di una domenica di partenze per le vacanze: è la tragedia che ha sconvolto la riviera romagnola e di cui sono ancora incerti i contorni. Non è chiaro come le due giovanissime siano finite sul percorso delpartito da Pescara e diretto a Milano che stava transitando nella città romagnola a 200 chilometri orari. La scena per i soccorritori è stata straziante: nonostante il disperato tentativo del macchinista di rallentare, i corpi delle ragazze sono stati dilaniati dal treno nel terribile impatto e sono stati trascinati per almeno 700 metri. Lungo i bordi dei binari gli stivali che portava in mano una delle ragazze e qualche effetto personale, ma nessun documento. Solo ...