Frasi sul tempo e sull’amicizia: speciali ed emozionanti (Di domenica 31 luglio 2022) Il tempo può scalfire un’amicizia? Può rovinarla? La distanza può davvero intaccare il bene che proviamo per qualcuno che amiamo? Sentiamo spesso parlare del tempo e della distanza come due fattori poco gentili nei confronti dei legami affettivi. Ma, in realtà, quando un rapporto è vero e sincero, non c’è nulla che possa davvero causare una frattura, e soprattutto far dimenticare il bene, la fedeltà, la lealtà. Le Frasi sul tempo e sull’amicizia ne sono un magnifico esempio. DiLei ha scelto per te alcune delle più belle citazioni sul tempo che passa e sull’amicizia: Frasi che possono essere utilizzate in ogni occasione, che ti danno la possibilità di fare una dedica speciale. Perché, sì, le amicizie sono eterne, o almeno vogliamo crederlo. Chi saremmo ... Leggi su dilei (Di domenica 31 luglio 2022) Ilpuò scalfire un’amicizia? Può rovinarla? La distanza può davvero intaccare il bene che proviamo per qualcuno che amiamo? Sentiamo spesso parlare dele della distanza come due fattori poco gentili nei confronti dei legami affettivi. Ma, in realtà, quando un rapporto è vero e sincero, non c’è nulla che possa davvero causare una frattura, e soprattutto far dimenticare il bene, la fedeltà, la lealtà. Lesulne sono un magnifico esempio. DiLei ha scelto per te alcune delle più belle citazioni sulche passa eche possono essere utilizzate in ogni occasione, che ti danno la possibilità di fare una dedica speciale. Perché, sì, le amicizie sono eterne, o almeno vogliamo crederlo. Chi saremmo ...

il_Terz : @TheLastDuivel Un po’ come fanno tutti con le twitterine Fingi di essere sul pezzo e capire qualcosa Spari due fra… - zazoomblog : Frasi sul cuore e la ragione per esprimere i sentimenti: uniche - #Frasi #cuore #ragione #esprimere - Daniela45311523 : @ross27767 @QLexPipiens @ProfMBassetti Mica in solo in confronto a Bassetti, qui l'elenco sarebbe lungo. Se si pens… - Roberta65515857 : @repubblica Due frasi sul cinese ammazzato dal nigeriano? - hawkeyevariant : @NandoRossi10 Forse la Unric, united nations information centres, può essere una fonte di informazioni più utile sa… -