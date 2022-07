Elezioni, Letta: Calenda decida con chi stare, il tempo stringe. Il terzo polo? Aiuta le destra (Di domenica 31 luglio 2022) “Il tempo passa, ormai c’e’ poco tempo davanti. Non credo sia stato sbagliato in questi giorni discutere e prenderci qualche giorno di tempo per ragionare e riflettere”. Lo ha detto alla Festa regionale del Pd di Casalgrande (Reggio Emilia), Enrico Letta, rispondendo alla domanda su fino quando aspettera’ Calenda. “A destra non c’e’ stata discussione, ma una resa senza condizioni. Nel nostro campo c’e’ una discussione legittima” ma “nei prossimi giorni bisognera’ decidere: non possiamo perdere troppo tempo. L’inizio di questa settimana che viene deve essere il momento in cui ci chiariamo le idee, ognuno si assume le sue responsabilita’”. “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) “Ilpassa, ormai c’e’ pocodavanti. Non credo sia stato sbagliato in questi giorni discutere e prenderci qualche giorno diper ragionare e riflettere”. Lo ha detto alla Festa regionale del Pd di Casalgrande (Reggio Emilia), Enrico, rispondendo alla domanda su fino quando aspettera’. “Anon c’e’ stata discussione, ma una resa senza condizioni. Nel nostro campo c’e’ una discussione legittima” ma “nei prossimi giorni bisognera’ decidere: non possiamo perdere troppo. L’inizio di questa settimana che viene deve essere il momento in cui ci chiariamo le idee, ognuno si assume le sue responsabilita’”. “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e ...

