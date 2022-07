Calciomercato Roma, Shomurodov sblocca Belotti: il Gallo è a un passo (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Roma: la possibile cessione di Shomurodov al Bologna, sbloccherebbe l’arrivo in giallorosso di Belotti La Roma non vuole fermarsi sul fronte Calciomercato e ora Tiago Pinto vorrebbe regalare a Mourinho anche Andrea Belotti. Lo Special One, come riportato da La Gazzetta Sportiva, avrebbe già fatto partire l’ormai classica telefonata per convincere il Gallo. Ma per concretizzare il tutto, i giallorossi hanno bisogno di alcune uscite. In particolare quella di Eldor Shomurodov. L’uzbeko piace al Bologna che ieri lo avrebbe chiesto in prestito. La trattativa non è ancora chiusa, dato che per i rossoblù l’attaccante non sarebbe una prima scelta e andrebbe quindi convinto. Belotti, dal canto suo, non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022): la possibile cessione dial Bologna, sbloccherebbe l’arrivo in giallorosso diLanon vuole fermarsi sul frontee ora Tiago Pinto vorrebbe regalare a Mourinho anche Andrea. Lo Special One, come riportato da La Gazzetta Sportiva, avrebbe già fatto partire l’ormai classica telefonata per convincere il. Ma per concretizzare il tutto, i giallorossi hanno bisogno di alcune uscite. In particolare quella di Eldor. L’uzbeko piace al Bologna che ieri lo avrebbe chiesto in prestito. La trattativa non è ancora chiusa, dato che per i rossoblù l’attaccante non sarebbe una prima scelta e andrebbe quindi convinto., dal canto suo, non ...

