Bertolucci | «Panatta? Un rompicoglioni terribile Ma se hai bisogno | lui c’è»

(Di domenica 31 luglio 2022) Adrianoe Paolosi conoscono da cinquant’anni e da sempre si prendono in giro e si scambiano frecciatine a distanza, oggi anche sui social. Sono legati da un rapporto di amicizia molto particolare.lo racconta in un’intervista a La Stampa. La vostra prima volta? «Ad un torneo giovanile a Cesenatico, e mi è stato subito sull’anima. Sa: il pariolino che arriva dal grande circolo, con maestro e clan al seguito. Aveva 12 anni e già si parlava di lui, io 11 e venivo da Forte dei Marmi, uno sconosciuto accompagnato da mia zia perché i miei dovevano lavorare. Poi mi batté anche. Non è stato amore a prima vista». Quando è scoccata la scintilla? «È stato un matrimonio combinato, come in India». Mario Belardinelli convocò loro due, Mario Caimo e Totò Bon a Formia, per il primo college tennistico e mise in camera ...