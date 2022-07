Will Smith si scusa con Chris Rock con un video: “Mi vergogno, perdonami” (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo un po’ di tempo, Will Smith torna a parlare dell’accaduto che l’ha visto coinvolto durante la notte degli Oscar. Quella notte che sarebbe dovuta essere magica, indimenticabile. Quella notte, che per l’attore, è diventata l’inizio dell’incubo dopo che ha schiaffeggiato Chris Rock per una battuta fatta alla moglie. Ora, con un video, vorrebbe chiedergli scusa. Leggi anche: Will Smith distrutto: Jada Pinkett chiede il divorzio Le scuse di Will Smith “Chris, ti chiedo scusa, il mio comportamento è stato inaccettabile. E sono qui quando sarai pronto a parlarmi. Ho speso gli ultimi tre mesi a ripensare alle sfumature e alla complessità di ciò che è accaduto in quel momento. Posso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo un po’ di tempo,torna a parlare dell’accaduto che l’ha visto coinvolto durante la notte degli Oscar. Quella notte che sarebbe dovuta essere magica, indimenticabile. Quella notte, che per l’attore, è diventata l’inizio dell’incubo dopo che ha schiaffeggiatoper una battuta fatta alla moglie. Ora, con un, vorrebbe chiedergli. Leggi anche:distrutto: Jada Pinkett chiede il divorzio Le scuse di, ti chiedo, il mio comportamento è stato inaccettabile. E sono qui quando sarai pronto a parlarmi. Ho speso gli ultimi tre mesi a ripensare alle sfumature e alla complessità di ciò che è accaduto in quel momento. Posso ...

