“Quanti anni di carcere”. Silvia Provvedi, brutta notizia sul fidanzato e padre della figlia (Di sabato 30 luglio 2022) Si è concluso a Reggio Calabria il processo con rito abbreviato denominato “Epicentro”: ed è stata una pioggia di condanne Il Gup Francesco Campagna ha inflitto 53 condanne a capi e gregari delle ‘ndrine di Reggio Città. Inflitte pene che vanno dai 2 ai 23 anni: tra i giudicati c’è anche Giorgio De Stefano, fidanzato di Silvia Provvedi del duo ‘Le Donatella’. Con la cantante ha avuto una figlia, Nicole, il 18 giugno 2020. Giorgio De Stefano è stato difeso dall’avvocato Antonio Bucci del foro di Napoli e dal legale Luca Cianferoni del foro di Roma: la richiesta era di 20 anni, il giudice monocratico ha erogato pena ridotta, 12 anni e 8 mesi. La sua storia è stata raccontata dalla pagina Instagram The Pipol Tv: “Giorgio De Stefano si è presentato innanzi alla corte da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Si è concluso a Reggio Calabria il processo con rito abbreviato denominato “Epicentro”: ed è stata una pioggia di condanne Il Gup Francesco Campagna ha inflitto 53 condanne a capi e gregari delle ‘ndrine di Reggio Città. Inflitte pene che vanno dai 2 ai 23: tra i giudicati c’è anche Giorgio De Stefano,didel duo ‘Le Donatella’. Con la cantante ha avuto una, Nicole, il 18 giugno 2020. Giorgio De Stefano è stato difeso dall’avvocato Antonio Bucci del foro di Napoli e dal legale Luca Cianferoni del foro di Roma: la richiesta era di 20, il giudice monocratico ha erogato pena ridotta, 12e 8 mesi. La sua storia è stata raccontata dalla pagina Instagram The Pipol Tv: “Giorgio De Stefano si è presentato innanzi alla corte da ...

