Pagelle Inter-Lione 2-2: voti, tabellino e marcatori amichevole 2022

Le Pagelle di Inter-Lione 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido come amichevole del precampionato 2022. I nerazzurri vanno sotto di due reti per effetto dei gol di Lacazette e Cherki, ma la pareggiando grazie a Lukaku e Barella. Di seguito i voti ai protagonisti.

marcatori: 31? Lacazette, 50? Cherki, 51? Lukaku, 65? Barella

Inter (3-5-2) Onana 6,5 (81? Cordaz sv); D'Ambrosio 6 (58? Darmian 6), De Vrij 5, Bastoni 5,5 (58? Skriniar 6,5); Dumfries 6,5 (Bellanova 6), Barella 7 (74? Gagliardini 6), Brozovic 5,5 (74? Asllani 6), Calhanoglu 5,5 (58? Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (74? Gosens 6); Lukaku 6,5 (68? Dzeko 5,5), Lautaro 6 (68? Correa 6). A disposizione: 1 Handanovic, 46 Zanotti, 47 ...

