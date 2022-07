M5S: Crippa, 'dopo 14 anni costretto a lasciare' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo. Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del movimento sulla gestione del mancato voto di fiducia al Governo, che di fatto ha aperto una crisi poi cavalcata dal centrodestra per scopi elettorali". Lo scrive su Facebook l'ex capogruppo del M5S alla Camera, Davide Crippa. "Non comprendo più il progetto politico, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l'orizzonte comune che aveva unito il Movimento. Il Movimento 5 Stelle - ricorda Crippa nel post - si è evoluto tantissimo negli anni, si è trasformato in movimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "ormai 14di attivismo politico mi vedoil Movimento 5 Stelle. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo. Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del movimento sulla gestione del mancato voto di fiducia al Governo, che di fatto ha aperto una crisi poi cavalcata dal centrodestra per scopi elettorali". Lo scrive su Facebook l'ex capogruppo del M5S alla Camera, Davide. "Non comprendo più il progetto politico, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l'orizzonte comune che aveva unito il Movimento. Il Movimento 5 Stelle - ricordanel post - si è evoluto tantissimo negli, si è trasformato in movimento ...

