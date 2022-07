LIVE – Qualifiche F1 GP Ungheria 2022: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per il via delle Qualifiche del GP di Ungheria 2022 a Budapest di Formula 1: di seguito ecco la DIRETTA LIVE della caccia alla pole sul circuito dell’Hungaroring. Ci si aspetta un nuovo duello serrato tra Charles Leclerc e Max Verstappen, ma occhio alla crescita della Mercedes, oltre a Sainz e Perez che non vogliono arrendersi a essere i secondi piloti. Le Qualifiche avranno inizio alle ore 16 di sabato 30 luglio, chi troverà la pole position e quale sarà la griglia di partenza della gara di domenica? Ecco di seguito i risultati completi in tempo reale per mezzo della DIRETTA scritta. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per il via delledel GP dia Budapest di Formula 1: di seguito ecco ladella caccia allasul circuito dell’Hungaroring. Ci si aspetta un nuovo duello serrato tra Charles Leclerc e Max Verstappen, ma occhio alla crescita della Mercedes, oltre a Sainz e Perez che non vogliono arrendersi a essere i secondi piloti. Leavranno inizio alle ore 16 di sabato 30 luglio, chi troverà laposition e quale sarà ladidella gara di domenica? Ecco di seguito icompleti in tempo reale per mezzo dellascritta. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA ...

