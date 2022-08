Formula 1 | Verstappen ci crede ancora | ' Non sarà facile superare | ma proverò a vincere' - Sport - Formula1

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - fanpage : Altro disastro per la Ferrari nel #HungarianGP della Formula 1 2022 vinto da Verstappen con una straordinaria rimo… - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - Linklore76 : @elliotaldstan Il problema è che la formula 1 la guardate da troppo poco tempo. Hamilton da rookie s'impose su Alon… - zazoomblog : Formula 1 la reazione di Max Verstappen alla strategia disastrosa della Ferrari: che umiliazione – VIDEO -… -

Dopo l'Ungheria,guida già Leclerc di 80 punti. Ti potrebbe interessare: Binotto: 'La ...1 Binotto: 'La prima volta in tutto l'anno che l'auto non è competitiva'La Ferrari fa flop e finisce giù dal podio Maxvince il Gp d'Ungheria 2022 e consolida la sua leadership nel Mondiale 2022 di1. L'olandese rimonta dalla 10esima posizione con la complicità di una disastrosa strategia della ...Un sorprendente Russell su Mercedes conquista la pole position. Secondo posto per Sainz, terzo per Leclerc su .... Male Verstappen, che deve accontentarsi di partire dalla decima posizione, frenato da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...