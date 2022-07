F1 GP Ungheria 2022 | gara domani in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Ladel GP dia Budapest di Formula 1 sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Sul circuito dell’Hungaroring, tortuoso e sempre avaro di sorpassi a causa del suo layout, va in scena la tredicesimastagionale in un Mondiale sempre più incerto. Latv è su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, differita in chiaro con la replica su TV8 alle ore 18. Latestuale, invece, come di consueto la trovate su Sportface. Chi trionferà in terra magiara? SEGUI LADomenica 31 luglioore 15su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 18) ...