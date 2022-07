De Ketelaere al Milan: cifre e tempi (Di sabato 30 luglio 2022) De Ketelaere al Milan, affare fatto. Il club rossonero pagherà al Bruges 32 milioni di euro più altri 3 di bonus e una percentuale... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Deal, affare fatto. Il club rossonero pagherà al Bruges 32 milioni di euro più altri 3 di bonus e una percentuale...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DAZN_IT : ?? De Ketelaere arriverà nelle prossime ore a Milano #Milan #DAZN - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - filoni_diletta : RT @soloxmilanisti: Gazzetta dello Sport, De Ketelaere finalmente! Colpo da 35mln per il Milan… - yassine01937035 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta Dello Sport la percentuale sul margine della rivendita di De Ketelaere sarà del 12,5% #Milan -