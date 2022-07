Covid | calano in Campania in calo contagi e ricoveri

(Di sabato 30 luglio 2022) Inintasso di positività e, sia in intensiva che nei reparti ordinari. I nuovi positivi sono 4.535 su un totale di 24.498 test, per un tasso del 18,51 rispetto al 19,38 di ieri. Ini ricoverati in intensiva, che passano da 26 a 22 e nei reparti ordinari, da 652 a 642. Sette le nuove vittime. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono 49.571 i nuovi casi diregistrati in Italia a fronte di 290.013 tamponi processati. In calo il tasso di positività al ...le terapie intensive ( - 18) e i ricoveri nei reparti ordinari (...Liguria. Sono più di mille le prenotazioni effettuate dai liguri in meno di 24 ore attraverso "Prenoto Salute" (prenotosalute.regione.liguria.it), la nuova piattaforma online realizzata da Liguria ... Covid: calano positivi e ricoverati, ma c'è un nuovo decesso Calano ancora casi di Covid in Valle d'Aosta, passando da 1.528 a 1.484 in base all'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. A fronte di 452 tamponi eseguiti sono 97 i nuovi co ...Foto Paolo Righi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.755.934 casi di positività, 4.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.846 tamponi eseguiti nell ...