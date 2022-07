Clasica San Sebastian 2022: Remco Evenepoel vince da Cannibale, secondo Pavel Sivakov. Decimo Lorenzo Rota (Di sabato 30 luglio 2022) Lo scenario sembra essere lo stesso visto alla Liegi-Bastogne-Liegi di qualche mese fa: attacco in solitaria e dominio assoluto da fenomeno. Remco Evenepoel trova il bis, dopo il successo del 2019, alla Clasica di San Sebastian: in terra basca il belga distrugge gli avversari con uno scatto eccezionale. Nove corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: Théo Delacroix (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team), Casper Pedersen (Team DSM), Martijn Tusveld (Team DSM), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural – Seguros RGA) e Fabien Grellier (TotalEnergies). Il plotone però non ha lasciato spazio, concedendo al massimo circa 3?, andando poi a riprendere gli attaccanti in vista dello ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Lo scenario sembra essere lo stesso visto alla Liegi-Bastogne-Liegi di qualche mese fa: attacco in solitaria e dominio assoluto da fenomeno.trova il bis, dopo il successo del 2019, alladi San: in terra basca il belga distrugge gli avversari con uno scatto eccezionale. Nove corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: Théo Delacroix (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team), Casper Pedersen (Team DSM), Martijn Tusveld (Team DSM), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural – Seguros RGA) e Fabien Grellier (TotalEnergies). Il plotone però non ha lasciato spazio, concedendo al massimo circa 3?, andando poi a riprendere gli attaccanti in vista dello ...

