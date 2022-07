Carla Gozzi fa incazz*re i suoi follower su Tik Tok: “Non tutti possono mettere il crop top e andare con la ‘panza de fora’” (Di sabato 30 luglio 2022) Carla Gozzi torna all’attacco e questa volta lo fa con un video pubblicato su TikTok. La stylist è nota al grande pubblico per aver preso parte dal 2009 al 2018 al celebre format di Real Time dal titolo “Ma come ti vesti?”. Carla, insieme all’amico e wedding planner Enzo Miccio, dispensava consigli ironici relativi ai vari outfit dei partecipanti. Al termine di questa esperienza e la breve parentesi a Detto Fatto con Bianca Guaccero, oggi Carla Gozzi pubblica a cadenza giornaliera sul suo profilo TikTok pillole con consigli relativi al look. E proprio uno di questi contenuti non è piaciuto agli utenti del social. La polemica, portata alla luce da Very Inutil People e ripresa in un secondo tempo da Biccy, è nata in seguito al crop top (si tratta di magliette che lasciano scoperta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)torna all’attacco e questa volta lo fa con un video pubblicato su TikTok. La stylist è nota al grande pubblico per aver preso parte dal 2009 al 2018 al celebre format di Real Time dal titolo “Ma come ti vesti?”., insieme all’amico e wedding planner Enzo Miccio, dispensava consigli ironici relativi ai vari outfit dei partecipanti. Al termine di questa esperienza e la breve parentesi a Detto Fatto con Bianca Guaccero, oggipubblica a cadenza giornaliera sul suo profilo TikTok pillole con consigli relativi al look. E proprio uno di questi contenuti non è piaciuto agli utenti del social. La polemica, portata alla luce da Very Inutil People e ripresa in un secondo tempo da Biccy, è nata in seguito altop (si tratta di magliette che lasciano scoperta la ...

FQMagazineit : Carla Gozzi fa incazz*re i suoi follower su Tik Tok: “Non tutti possono mettere il crop top e andare con la ‘panza… - zazoomblog : Carla Gozzi sommersa dalle critiche per un video di TikTok - #Carla #Gozzi #sommersa #dalle - soleluna222 : Hannibal lecter and Bedelia are just a yassified version of Enzo Miccio and Carla Gozzi - ParliamoDiNews : Carla Gozzi: `Il crop top va bene solo per chi ha la pancia piatta`. Scoppia la polemica sui social #carla #gozzi… - nieeinefreude : come ho fatto a vivere senza seguire Carla Gozzi su tik tok fino ad ora? -