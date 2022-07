Canova show

(Di sabato 30 luglio 2022) Un’interpretazione fotografica che esalta il carattere sublime della scultura del grande artista veneto. Ad Asolo, a fare da magnifica cornice alla statua di Paride, Fabio Zonta espone la sua «collezione» parallela, raccolta nei vari musei italiani che espongono le opere del più importante protagonista del neoclassicismo. È una festa ora, ad Asolo, il corteo di immagini dedicate ache, intorno al Paride, nelle sue morbide forme, ha inscenato Fabio Zonta, scultore nella fotografia. Esperto nell’evocare ciò che è lontano, Zonta ha rubato l’anima ad alcune invenzioni dicon un’intuizione visiva: una sola fonte di luce, nella stessa posizione. Così Amore e Psiche, così Orfeo e Euridice, così Ebe, così Venere e Marte rivivono davanti a noi, trasfigurando il gesso e il marmo in pura idea, come la fotografia consente. E anche la pietra, nei ...

