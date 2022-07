Webuild, nel 1° semestre ricavi +24% a 3,9 miliardi (Di venerdì 29 luglio 2022) Webuild archivia il primo semestre dell'esercizio all'insegna di un ritorno all'utile, pari a 64 milioni, rispetto alla perdita dello stesso periodo del 2021, e di una crescita dei ricavi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022)archivia il primodell'esercizio all'insegna di un ritorno all'utile, pari a 64 milioni, rispetto alla perdita dello stesso periodo del 2021, e di una crescita deie ...

CristianaNaddeo : RT @mferrari961: Oggi #semestrale gruppo @Webuild_Group:oltre gli ottimi risultati commerciali e solida posizione finanziaria,voglio sottol… - mferrari961 : RT @Webuild_Group: #Occupazione #Webuild: 80.000 persone totali nel mondo. 45% under 35. Creazione nuova occupazione, attrazione, sviluppo… - Webuild_Group : #Occupazione #Webuild: 80.000 persone totali nel mondo. 45% under 35. Creazione nuova occupazione, attrazione, svi… - Adnkronos : Ritorno all'utile, pari a 64 milioni. Il Gruppo conferma le guidance per il 2022. - fisco24_info : Webuild, nel 1° semestre ricavi +24% a 3,9 miliardi: (Adnkronos) - Ritorno all'utile, pari a 64 milioni… -