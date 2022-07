Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta dopo le indiscrezioni sui motivi della crisi con Davide Donadei: “Avete rotto i cog*ioni” (Di venerdì 29 luglio 2022) dopo che Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno confermato di stare attraversando un momento di profonda crisi, sui social è iniziato una sorta di “toto colpevole”. A finire nel centro delle critiche è stata soprattutto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stando ad alcune indiscrezioni, riportate anche da Deianira Marzano, la coppia sarebbe scoppiata per la gelosia soffocante della ragazza. Poche ore fa, l’influencer ha pubblicato attraverso una storia Instagram, il racconto di una sua follower circa il comportamento della Rabbi ne confronti dell’ex tronista. Stufa delle ennesime insinuazioni, Chiara Rabbi è voluta intervenire, chiedendo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 luglio 2022)chehanno confermato di stare attraversando un momento di profonda, sui social è iniziato una sorta di “toto colpevole”. A finire nel centro delle critiche è stata soprattutto l’ex corteggiatrice di. Stando ad alcune, riportate anche da Deianira Marzano, la coppia sarebbe scoppiata per la gelosia soffocanteragazza. Poche ore fa, l’influencer ha pubblicato attraverso una storia Instagram, il racconto di una sua follower circa il comportamentone confronti dell’ex tronista. Stufa delle ennesime insinuazioni,è voluta intervenire, chiedendo ...

