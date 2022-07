Traffico Roma del 29-07-2022 ore 16:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità abbiamo coda per un incidente sulla Pontina tra il bivio per la Laurentina e Pomezia in direzione Roma mentre sulla carreggiata opposta troviamo rallentamenti in direzione di Latina all’altezza di Castel di Decima per lentamente a tratti poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina incolonnamenti agrituriamo anche sul tetto Roma Napoli dell’autosole tra lo svincolo per la Roma L’Aquila e lo svincolo per la diramazione Roma Sud direzione Napoli dalle 16 spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti divieto valido fino alle 22 di questa sera fuori dal raccordo anulare troviamo code sulla via Appia tra l’incrocio per via dei Laghi video ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità abbiamo coda per un incidente sulla Pontina tra il bivio per la Laurentina e Pomezia in direzionementre sulla carreggiata opposta troviamo rallentamenti in direzione di Latina all’altezza di Castel di Decima per lentamente a tratti poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e Lanina incolonnamenti agrituriamo anche sul tettoNapoli dell’autosole tra lo svincolo per laL’Aquila e lo svincolo per la diramazioneSud direzione Napoli dalle 16 spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti divieto valido fino alle 22 di questa sera fuori dal raccordo anulare troviamo code sulla via Appia tra l’incrocio per via dei Laghi video ...

