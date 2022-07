“Sta per nascere”. La cicogna vola su UeD, l’ex ragazza di Maria mamma per la prima volta (Di venerdì 29 luglio 2022) L’annuncio dell’ex UeD è arrivato lo scorso febbraio con una foto su Instagram in cui tengono in mano le immagini di una ecografia: “Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”. Così Cecilia Zagarrigo ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Si è fatta conoscere a Uomini e Donne per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) L’annuncio delUeD è arrivato lo scorso febbraio con una foto su Instagram in cui tengono in mano le immagini di una ecografia: “Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai ladei miei figli”. Così Cecilia Zagarrigo ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Si è fatta conoscere a Uomini e Donne per corteggiarecalciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). ...

