Sapevate che i pistacchi forniscono quantità importanti di proteine? Ebbene sì | quantitativamente ne contiene quante la carne

Leggi su amica

(Di venerdì 29 luglio 2022) Photo by Max on Unsplash «Più la dieta è sana e pura, più c’è limpidezza interiore… Lo yoga, che pone fine alla sofferenza, è per colui che è misurato nel cibo e nel divertimento…». Così si legge in uno dei testi piùdell’induismo, Bibbia dello yoga (e non solo), la Bhagavad G?t?. E così si inizia a riflettere sul connubio perfetto tra Yoga e alimentazione per trovare l’equilibrio anche delle forme. Gli antichi testi sullo yoga sono stati scritti in un’epoca e in un mondo molto distanti dalla nostra quotidianità. Ma, se non è più possibile seguire alla lettera le loro indicazioni in materia di alimentazione, offrono comunque linee guida e spunti molto rilevanti. È vero, d’estate fare sport può essere faticoso. Avevamo di recente stilato la nostra guida veloce per resistere al caldo (sopra i 35 gradi). Con tanto di sport facili per allenarsi anche in ...