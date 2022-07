Samsung aggiorna il launcher dei propri smartphone in vista della One UI 5.0 (Di venerdì 29 luglio 2022) Samsung continua ad affinare l'esperienza utente della One UI e questa volta lo fa aggiornando il proprio launcher. In attesa di One UI 5.0. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 29 luglio 2022)continua ad affinare l'esperienza utenteOne UI e questa volta lo fando il. In attesa di One UI 5.0. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung aggiorna il launcher dei propri smartphone in vista della One UI 5.0 - 24h_Tecnologia : Samsung aggiorna le sue app per videogiocatori: Buone notizie per i possessori di dispositivi Samsung che amano gio… - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S22 anticipa tutti e si aggiorna con le patch di agosto 2022 #samsung @SamsungItalia #galaxys22ultra… - boxhiu : @Apple Perche samsung secondo voi non me lo aggiorna? Mi fanno due palle così. È più il tempo che aggiorno che quel… - telefoninonet : Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna: arrivano le patch di luglio -