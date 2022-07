Puglia, siccità: -36 per cento di acqua negli invasi in due mesi, oltre cinquemila incendi in quattro settimane Coldiretti (Di venerdì 29 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Senza pioggia gli invasi artificiali pugliesi hanno già perso il 36% di acqua in 2 mesi, con oltre 20mila aziende agricole pugliesi costrette a produrre in perdita e il rischio incendi che sta facendo bruciare la Puglia con 5.134 incendi in sole 4 settimane. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia su dati dell’Osservatorio ANBI, con i roghi favoriti dalle alte temperature oltre i 40 gradi, dalla siccità in un anno con precipitazioni praticamente dimezzate e dalla mano criminale dell’uomo. A causa della siccità i campi sono allo stremo in Puglia e hanno ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Senza pioggia gliartificiali pugliesi hanno già perso il 36% diin 2, con20mila aziende agricole pugliesi costrette a produrre in perdita e il rischioche sta facendo bruciare lacon 5.134in sole 4. E’ quanto emerge dall’analisi disu dati dell’Osservatorio ANBI, con i roghi favoriti dalle alte temperaturei 40 gradi, dallain un anno con precipitazioni praticamente dimezzate e dalla mano criminale dell’uomo. A causa dellai campi sono allo stremo ine hanno ...

