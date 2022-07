Padre Fortunato e Realacci a #Giffoni2022: “Notate la bellezza delle persone, anche degli invisibili” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Giffoni è un grande laboratorio di consapevolezza sul nostro presente”: Padre Enzo Fortunato – a Giffoni per la terza volta insieme a Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola – parla alla Impact! a cuore aperto. Dialoga con i giffoner senza sottrarsi agli stimoli che arrivano dai ragazzi. Parla con il loro linguaggio, non ha paura di ammettere certi errori compiuti dalla Chiesa ma, al tempo stesso, grazie all’opera e all’esempio di Papa Francesco, guarda avanti con fiducia: “Credo che la bontà possa salvare il mondo. E la Chiesa”. Primo argomento al centro dell’incontro è il tema del Giffoni 2022, invisibili: “Papa Francesco ha ringraziato Giffoni per il tema scelto”, ricorda Padre Fortunato. “E per gli invisibili la Chiesa e le associazioni che a essa ... Leggi su zon (Di venerdì 29 luglio 2022) “Giffoni è un grande laboratorio di consapevolezza sul nostro presente”:Enzo– a Giffoni per la terza volta insieme a Ermete, presidente della Fondazione Symbola – parla alla Impact! a cuore aperto. Dialoga con i giffoner senza sottrarsi agli stimoli che arrivano dai ragazzi. Parla con il loro linguaggio, non ha paura di ammettere certi errori compiuti dalla Chiesa ma, al tempo stesso, grazie all’opera e all’esempio di Papa Francesco, guarda avanti con fiducia: “Credo che la bontà possa salvare il mondo. E la Chiesa”. Primo argomento al centro dell’incontro è il tema del Giffoni 2022,: “Papa Francesco ha ringraziato Giffoni per il tema scelto”, ricorda. “E per glila Chiesa e le associazioni che a essa ...

