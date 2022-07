Napoli, la situazione per Raspadori: l’ha fatto De Laurentiis (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Dries Mertens, dopo che il club ha definitivamente salutato il suo miglior marcatore di sempre. Da giorni si parla con insistenza di Giacomo Raspadori, centravanti del Sassuolo (ma può giocare anche a sinistra) che nell’ultima stagione ha disputato un gran campionato. L’attaccante neroverde ha realizzato 10 gol e 6 assist in 36 partite, dimostrando un rendimento costante e affidabile. Secondo quanto riferito ieri da Sky Sport, il Napoli e l’entourage del calciatore avrebbero trovato un accordo, ma è chiaro che il Sassuolo continui a temporeggiare dopo aver da poco perso Scamacca. FOTO: Getty – Raspadori SassuoloNella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport parla di come Aurelio De Laurentiis si sia mosso di persona per provare a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Dries Mertens, dopo che il club ha definitivamente salutato il suo miglior marcatore di sempre. Da giorni si parla con insistenza di Giacomo, centravanti del Sassuolo (ma può giocare anche a sinistra) che nell’ultima stagione ha disputato un gran campionato. L’attaccante neroverde ha realizzato 10 gol e 6 assist in 36 partite, dimostrando un rendimento costante e affidabile. Secondo quanto riferito ieri da Sky Sport, ile l’entourage del calciatore avrebbero trovato un accordo, ma è chiaro che il Sassuolo continui a temporeggiare dopo aver da poco perso Scamacca. FOTO: Getty –SassuoloNella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport parla di come Aurelio Desi sia mosso di persona per provare a ...

